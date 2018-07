Beinahe jeder Zweite für Abzug der US-Truppen

Vor wenigen Tagen hatte ein Bericht der „Washington Post“ Spekulationen ausgelöst, die USA könnten aus Verärgerung über zu geringe deutsche Militärausgaben die Truppenstärke in Deutschland reduzieren. Der Streit um das Geld wird auch ein wichtiges Thema beim NATO-Gipfel in Brüssel sein. Im Vorfeld des Treffens wurde eine Umfrage in Deutschland durchgeführt, bei der es um die Frage ging, ob man für oder gegen einen Abzug der stationierten US-Truppen ist. Es zeigt sich, dass fast jeder zweite Deutsche keine US-Soldaten mehr auf deutschem Boden haben möchte.