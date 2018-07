Bad Aussee wird wieder zur Trachten-Hauptstadt

Lebendinge Tracht

Ein steirisches Dirndl-Original (wie das Ausseer) ist an bestimmte Richtlinien gebunden, so gibt es etwa betreffend Muster oder Farbzusammenstellung ein genaues Regelwerk. Und auch wenn im Ausseerland Tradition gerne hochgehalten wird, nimmt man es hier mit den Kleiderkreationen gar nicht so streng: „Die Tracht muss lebendig bleiben, sonst würd’ ein jeder gleich ausschauen“, sagt Raich und lacht. „Das will ja keiner!“