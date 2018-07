Otto Baric über Kroatien: Der Teamgeist ist Trumpf

Von den Namen her ist Kroatiens Semifinal-Einzug tatsächlich keine Sensation. Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic - vor allem im Mittelfeld sind die Südosteuropäer mit überbordendem Talent gesegnet. Rakitic und Modric, die Achter von Barcelona und Real Madrid, seien die Mannschaftsstützen, so Baric. „Aber der Schlüssel ist die sehr gute Stimmung zwischen Trainerstab und Spielern. Sie alle glauben fest daran, dass sie Großes schaffen können. Das ist sehr wichtig in einem Turnier.“ Der 51-jährige Teamchef Zlatko Dalic, vor der WM als Trainer ein eher unbeschriebenes Blatt (arbeitete in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten), habe eine Wohlfühloase geformt. „Die Verständigung im Verband ist viel besser als früher, besser als viele Jahre“, meinte Baric, der Kroatien selbst zur EM 2004 geführt hatte. Damals war bereits in der Vorrunde Schluss. Das Entscheidungsspiel verlor seine Truppe damals 2:4 - ausgerechnet gegen England. „Sie waren damals einfach besser, wir hingegen hatten viele Probleme im Umfeld. Ich musste dann gehen“, so Baric.