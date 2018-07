Grazer verkauft über 100 gefälschte Führerscheine

Polizisten nahmen ihn bereits am 17. Jänner fest. Bei den folgenden Hausdurchsuchungen stellten die Ermittler 15 Falsifikate und Datenträger sicher. Eine Auswertung ergab, dass der 25-Jährige in der Zeit zwischen März 2014 und Dezember 2017 insgesamt 110 österreichische Dokumente (106 vorläufige Führerscheine, vier „Pickerlgutachten“ gem. § 57a Abs. 4 KFG) gefälscht und diese zu unterschiedlichen Preisen an verschiedene Abnehmer verkauft hatte.