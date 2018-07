Larissa: „Glück, tolle Rollen zu verkörpern“

Es ist tatsächlich schon fast zehn Jahre her, dass die Kärntnerin Larissa Marolt als 16-Jährige in der ersten Ausgabe der Modelcastingshow „Austrias Next Topmodel“ antrat und im Februar 2009 als Siegerin der Show hervorging. Elf Episoden lang sorgte die damalige Schülerin dann auch bei der deutschen Muttershow „Germany‘s Next Topmodel“ für Furore.