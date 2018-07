„Borat“ lässt Cheney „Waterboarding-Kit“ signieren

Das Format wird am Sonntag in den USA starten, am Montag folgt die Ausstrahlung im britischen Channel 4. In Österreich kann Cohen dann ab 17. Juli immer dienstags, um jeweils 20:15 Uhr im englischen Original mit deutschem Untertitel auf Sky Atlantic HD und auf Abruf über den Streamingdienst Sky Ticket sowie auf Sky Go gesehen werden. Der Comedian schlüpft dieses Mal in die Rolle eines Journalisten.