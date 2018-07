Fall Kührer: Wiederaufnahme-Antrag abgewiesen

Der Antrag auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens im Fall Julia Kührer ist in erster Instanz abgewiesen worden. „Unsererseits wird dieser Beschluss mit Beschwerde an das Oberlandesgericht Wien bekämpft werden“, kündigte der Wiener Rechtsanwalt Wolfgang Blaschitz am Montag an. Er hat dazu 14 Tage Zeit.