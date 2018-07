Ein emotionaler Abschluss am Salzburgring

Natürlich hätte sich das Team mehr Sonnenstunden gewünscht: „Für das ganze Team war es sehr traurig, dass die ersten Tage das Wetter so mies war, aber es war dafür beeindruckend und fast schon rührend zu sehen, wie unsere Festivalgäste zu Armin van Buuren und Marshmello in strömendem Regen so ausgelassen gefeiert haben“, so die Veranstalter. Zumindest der letzte Tag war eine kleine Entschädigung.