AUA-Aua für Linz: Wien-Flüge werden gestrichen

Am 27. Oktober kommt‘s zum großen Abschiednehmen von zwei Flugverbindungen: Zum letzten Mal wird an diesem Tag nämlich Ryanair von London aus Hörsching anfliegen, dann verschwindet die britische Hauptstadt von der Ankunft- und Abflug-Tafel am Airport in Linz. Auch die Wien-Verbindung wird am selben Tag eingestellt, teilte Austrian Airlines nun mit.