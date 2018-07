Letzter Zirkusbär Serbiens erkundet neues Zuhause

Nach rund 1400 Kilometern, 28 Stunden Transportzeit und einer Gondelfahrt war es endlich geschafft: "Napa" kam am Mittwoch wohlbehalten in seinem neuen Zuhause an. Seine Reise begann am Tag zuvor im Zoo Palic in Serbien, wo er seit Oktober 2016 übergangsweise untergebracht war. Nachdem er dort von "Vier Pfoten"-Tierärzten betäubt und anschließend in die Bärenambulanz verladen worden war, trat er in dem speziell für Langstreckentransporte von Wildtieren eingerichteten Auto die Fahrt in ein besseres Leben an. Eine Klima- und Belüftungsanlage und regelmäßige Checks während der Fahrt durch den behandelnden Tierarzt stellten sein Wohlbefinden sicher. Ab der Ankunft in Arosa gab es für das Team allerdings einige Herausforderungen zu meistern. „Der Transportkäfig wog mit 'Napa' rund 550 Kilometer. Diesen von der Bärenambulanz in die Gondel zu befördern, war eine logistische Meisterleistung. Ich bin sehr froh, dass alles so gut verlaufen ist und "Napa" endlich in seinem endgültigen Zuhause angekommen ist“, so Carsten Hertwig, "Vier Pfoten"-Bärenexperte.