Linzer Medizinstudenten fehlen die Leichen

Weil das Interesse an einem Medizinstudium in Linz um mehr als 80 Prozent gestiegen ist und es der Ausbauplan so vorsieht, bietet die Kepler-Uni erstmals 180 Studienplätze dafür an, um die beim Aufnahmetest am Freitag 1700 Interessenten rittern. Ab Herbst werden dann 120 neue Studenten die ersten beiden Studienjahre an der Grazer Universität absolvieren - wie bisher. 60 der Neuanfänger können bereits alles in Linz machen. Also, fast alles.