Bis zu 33 Grad: Sommer zeigt sich in Höchstform

Perfektes Ferienwetter, aber Gewittergefahr

Sonnenschutz ist in den nächsten Tagen allerdings ein Muss, wenn man sich im Freien aufhält. Denn der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite. Schon am Donnerstag werden Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke erwartet. Der Freitag verläuft eine Spur unbeständiger, es könnte sich - vor allem im Berg- und Hügelland - das eine oder andere Gewitter bilden, heißt es beim Wetterdienst UBIMET. Richtung Wochenende beruhigt sich die Situation wieder, das Thermometer klettert abermals über 30 Grad. Die Ferien können in vollen Zügen genossen werden.