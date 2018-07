Maradona tobt: Kolumbien wurde „Sieg geraubt“

Staatspräsident Juan Manuel Santos spendete den Spielern nach der Niederlage am Dienstagabend Trost: „Danke an meine kolumbianische Mannschaft, dass sie auf dem Spielfeld alles gegeben haben. Sie haben immer bis zum Schluss gekämpft. So sind wir Kolumbianer“, twitterte er, nachdem die Südamerikaner erst im Elfmeterschießen an den „Three Lions“ gescheitert waren.