Kindertag: Auf der Alm schmeckt‘s richtig gut

„Viele wissen nicht, was wir hier alles meistern“

Nachdem Egger-Riedmüller jede Frage beantwortet hatte, spannte er die Knirpse kurzerhand ein - und zwar beim Misthaufen! „Hier stinkt’s“, schrie Olivia von der Volksschule Vomperbach in die Runde. Und ihre Schulkollegin Hanna stimmte ihr zu. Dennoch blieben sie tapfer und halfen Jonas und Michi, den Mist wegzuschaufeln. „Die meisten Kinder wissen heutzutage nicht mehr, was wir auf den Almen alles so machen und warum unsere Arbeit so wichtig ist“, erklärte Egger-Riedmüller.