Tanz-Experimente in Graz

Zum Auftakt gibt es am Sonntag, 15. Juli, ab 21 Uhr wie jedes Jahr kurze Szenen aus den einzelnen Programmen. Tags darauf und am 18. Juli gastiert die britische Compagnie James Wilton im TiP. Zu sehen ist eine getanzte Version von Herman Melvilles Roman „Moby Dick“ unter dem Titel „Leviathan“. Die Gruppe Die Etage befasst sich am 17. Juli mit „Earth/Erde“, und die international zusammengewürfelte Formation BWST mit Evgeny Kozlov fragt am 20. und 21. Juli „May I teach you my language“. Ebenfalls am Finaltag ist „A-MeN“ der israelischen Truppe Axelroad zu sehen.