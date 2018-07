16.000 Bewerber für 1680 Medizin-Studien-Plätze

Fast unverändert blieb die Anzahl der Gesamtinteressenten an der Med-Uni Innsbruck (400 Plätze): Dort wurden nach 3670 (2017) heuer 3766 Anmeldungen verzeichnet. Auch hier sind Frauen (2340) gegenüber männlichen Bewerbern (.426) deutlich in der Überzahl. Wie in Linz kommen damit neun Bewerber auf einen Studienplatz. 75 Prozent der Studienplätze an allen Unis gehen an Kandidaten mit österreichischem Maturazeugnis, 20 Prozent an Bewerber aus der EU und fünf Prozent sind für Studienwerber aus Drittstaaten vorgesehen. Aufgrund der Vielzahl an Interessenten wickeln die Unis den Test an externen Standorten ab. Im Schnitt erschienen in den Vorjahren rund 80 Prozent der Angemeldeten auch zum Test - für die Teilnahme am Aufnahmeverfahren waren 110 Euro zu bezahlen.