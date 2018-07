BMW X4: Neues SUVpé packt den Dampfhammer aus

Gemütlich geht es allerdings nicht zu, denn BMW will den X4 als Sportler wahrgenommen wissen. Daher wird er serienmäßig mit dem M Sportfahrwerk ausgerüstet (Adaptiv-Dämpfer optional), das im Vergleich zu dem des X3 noch etwas tiefergelegt und härter abgestimmt wurde. Dass er in Kurven spürbar satter auf der Straße liegt, hat seine Ursache vor allem in der um 30 Millimeter verbreiterten Spur an der Hinterachse.