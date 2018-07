„Letztes Spiel“ - Iniesta erklärt Team-Rücktritt

Andres Iniesta hat am Montag wie erwartet sein letztes Spiel in der spanischen Nationalmannschaft bestritten. „Es ist Tatsache, dass das mein letztes Spiel war. Eine wundervolle Etappe ist zu Ende gegangen“, sagte der Mittelfeldspieler am Sonntag nach der 3:4-Niederlage im Elfmeterschießen gegen WM-Gastgeber Russland und dem damit besiegelten Achtelfinal-Aus.