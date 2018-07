Grazer Jugendbande wird immer brutaler

Die Schule interessiert die kriminelle Jugendbande in Graz, vorwiegend mit Migrationshintergrund, herzlich wenig. Stattdessen bricht sie in Geschäfte ein und geht mittlerweile einen Schritt weiter: Die Burschen rauben Passanten aus! Sieben von ihnen wurden - wieder einmal - ausgeforscht und sitzen in U-Haft.