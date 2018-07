Grenzschutz-Übung in Spielfeld kostete 205.000 €

Man wollte „ein Zeichen setzen“, als sich am Dienstag in Spielfeld erschreckende, jedoch auch durchaus bekannte Szenen abspielten. Als zahlreiche Menschen mit geballten Fäuste einer Heerschar an Polizisten entgegentraten und lautstark Einlass am Grenzübergang begehrten - ähnlich wie im Jahr 2015, während des großen Flüchtlingsstroms. Jetzt gibt es die nackten Zahlen, was die Kosten für die Mega-Übung in Spielfeld betrifft: Die Grenzsturm-Simulation kostete 205.000 Euro.