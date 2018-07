Sänger und Songwriterlegende Bill Withers wird 80

Zurückgezogen

Withers lebt - aber nach rund 20 Jahren mit Hits wie am Fließband - „Just The Two of Us“, „Ain‘t No Sunshine“, „Lean On Me“ - seit 1985 privat und zurückgezogen in den Bergen von Los Angeles. „Dieser Tage kann ich die Pop-Charts nicht von Pop-Tarts unterscheiden.“ (Pop-Tarts sind süße Teilchen.) 2015 trat er ausnahmsweise noch einmal kurz auf, bei seiner Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame. Ansonsten hat er auch zu seinem 80. Geburtstag am 4. Juli keine musikalischen Pläne.