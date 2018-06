Ausnahmezustand in Türkei soll im Juli auslaufen

Die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete am Mittwoch, es seien weitere 93 Angehörige des Heeres, der Marine und der Küstenwache in Haft genommen worden. Erst am Dienstag hatten die Behörden in einer landesweiten Aktion die Festnahme von 132 Menschen angeordnet. Seit dem Putschversuch wurden nach US-Angaben rund 160.000 Menschen festgenommen und etwa ebenso viele aus dem öffentlichen Dienst entlassen. Mehr als 50.000 Personen wurden seither angeklagt und befinden sich in Haft.