Was gehört in einen Wanderrucksack?

Was gehört in den Rucksack und wie schwer darf er sein? Wir fragten Wanderprofi Michael Ibovnik von Bergsport Korak in Villach um Rat. „Viele packen ihre Wanderrucksäcke zu schwer und mit den falschen Sachen darin“, weiß Michi: „Ich brauche bei einer Wandertour im Sommer keine schwere, dreilagige Gore-Tex-Jacke, die zwischen 800 und 1000 Gramm wiegen kann, da reicht eine dünne, federleichte Regenjacke völlig.“ Für ein paar dünne Handschuhe, eine Mütze sowie etwas zum Trinken und Essen sollte auch Platz sein. Karten können ebenfalls hilfreich sein, ebenso wie Teleskopstöcke, die den Abstieg erleichtern.