Zahl verdoppelt: 74 Fußgeher von Radlern verletzt

Fußgeher leben in Wien gefährlich: 74 Menschen wurden allein 2016 von Rad-Rowdys niedergemäht. Die Zahl dieser Unfälle hat sich in vier Jahren verdoppelt, obwohl der Anteil der Radfahrer am Verkehrsgeschehen laut Statistik gleich blieb. Jetzt kontrollierte die Polizei besonders scharf in der Innenstadt.