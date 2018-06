Diktator Kim rüstet Atomanlage weiter rasant auf

„Von kommerziellen Satelliten aufgenommene Bilder vom 21. Juni deuten darauf hin, dass Verbesserungen an der Infrastruktur am Atomforschungszentrum Yongbyon zügig voranschreiten“, hieß es auf der Website. Es gebe „fortgesetzte Operationen“ an der Urananreicherungsanlage und mehrere Neuerungen auf dem Gelände, darunter eine Zufahrt zu einem Gebäude mit einem Atomreaktor. Allerdings sei absehbar gewesen, dass die Atomexperten in Nordkorea „normal mit ihrer Arbeit weitermachen, bis spezielle Anweisungen erlassen werden“, hieß es weiter.