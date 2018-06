Rapids Schobesberger muss sich Hüft-OP unterziehen

Philipp Schobesberger wird sich wegen eines Impingements in der Hüfte einer Operation unterziehen müssen! Der Offensivspieler von Bundesligist Rapid Wien wird am Donnerstag in Innsbruck operiert und fällt monatelang aus, gab der Verein am Dienstag bekannt. Der an einer Knieverletzung laborierende Ivan Mocinic wiederum wird sich in den nächsten Wochen bei einem Spezialisten in Kroatien behandeln lassen.