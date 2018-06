Die Steirer fliegen wieder auf Sommerurlaub

„Die Steirer lieben es einfach, auf Urlaub zu fahren, und geben für diese wunderschöne Zeit im Jahr auch Geld aus“, weiß Profi Fredi Dunkl (ABS-Reisen in Graz) Bescheid. Und: „Nachdem auf der Welt bekanntlich kein neues Land dazukommt, verschieben sich lediglich die Destinationen immer wieder.“ Zum Erstaunen vieler erhole sich zum Beispiel die Türkei, „von den besten Zeiten ist das Land natürlich noch Lichtjahre entfernt, aber so an die 30, 40 Prozent werden bereits wieder erreicht“. In Ägypten schätzt der Fachmann diese Rate sogar auf 70 Prozent verglichen mit vergangener Hochblüte.