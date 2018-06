Nazi-Shirt & Hitlergruß: 18 Monate bedingte Haft

Vor Gericht bekannte sich der Mann schuldig: „Ich hatte nie die Absicht, irgendjemanden zu provozieren oder zu beleidigen, ich wollte einfach an der Gedenkfeier teilnehmen. 15 Minuten nachdem ich aus dem Bus gestiegen bin, bin ich dann schon festgenommen worden.“ Das T-Shirt habe er in einem Geschäft in Zagreb gekauft, in Kroatien habe er damit auch nie Probleme gehabt. Vor dem Ermittlungsrichter hatte der 26-Jährige noch ausgesagt, dass ihn die Symbolik der NS-Zeit fasziniere. Im Gerichtssaal schwächte der Mann das ab: „Es ist keine Faszination. Ich achte demokratische Rechte. Ich bin kein Krimineller.“