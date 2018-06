Museum macht Dauer-Bombardement aus All sichtbar

Im Meteoritensaal des Museums kann man die Ergebnisse in Echtzeit auf einem Bildschirm nicht nur sehen, sondern auch hören. Je größer das Objekt ist, desto stärker ist das empfangene Radarsignal. Dem entsprechend scheinen die Meteor-Echos in Abhängigkeit ihrer Intensität in den Farben weiß, gelb, gelb-orange und rot. Zudem werden die Signale in verschiedene Geräusche umgewandelt.