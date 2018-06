Mutter und drei Kinder tot in Wohnung entdeckt

Das Drama spielte sich in Gunzenhausen in Mittelfranken ab. Ein Zeuge fand die Leichen am frühen Morgen, kurz vor 6 Uhr früh wurde ein Notruf abgesetzt. Der einzige Überlebende ist ein Mann, der vermutlich der Vater der getöteten Kinder und der Ehemann der Verstorbenen ist. „Er hat lebensgefährliche Verletzungen, die von einem Sturz aus großer Höhe stammen“, wird die Exekutive von der „Augsburger Allgemeinen“ zitiert.