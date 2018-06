Welas-Einrichtung landete sogar in der Ukraine

Am 2. Juni war der Welas-Park zum letzten Mal geöffnet, morgen Abend übergibt Norbert Lehner dann die Schlüssel an die neuen Eigentümer Christian Harisch und Stefan Rutter, die zuletzt auch den Zuschlag fürs Pro-Kaufland in Linz und fürs Einkaufszentrum „Tabor“ in Steyr erhielten.