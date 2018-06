Tajani: „Für Schließung mindestens 6 Mrd. € nötig“

Tajani für automatisches Verteilungsverfahren

Tajani forderte die EU-Staaten vor ihrem Gipfeltreffen am Donnerstag und Freitag in Brüssel auf, die Verteilung von Flüchtlingen gerechter zu gestalten. „Wir benötigen ein automatisches und verpflichtendes Verfahren, nach dem die Asylwerber auf die Mitgliedsstaaten verteilt werden“, so der EU-Parlamentspräsident. Damit stellte er sich gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz, die Visegrad-Staaten und weitere Mitgliedsländer, die eine Verteilung nach Quoten in der EU vehement ablehnen.