Deutsche gewinnen Nackt-Duell gegen Schwedinnen

Die Nackt-WM „Sexy Soccer“ hat am Freitag in Berlin schon einen kleinen Vorgeschmack auf das WM-Spiel der DFB-Auswahl gegen Schweden geliefert. Ob der 5:2-Erfolg des deutschen Teams in dem äußerst freizügigen Duell auch als gutes Omen für Jogis Jungs taugt, wird sich erst am Samstagabend zeigen.