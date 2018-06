Auffahrunfall bei Baustelle auf der Europabrücke

Unfallstelle nur einspurig passierbar

Die Frau wurde durch den Verkehrsunfall erheblich verletzt. Sie wurde durch Rettungssanitäter und Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in die Klinik Innsbruck eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle war eine Zeit lang nur einspurig befahrbar. Es kam zu kurzzeitigen Rückstauungen auf Grund des erhöhten Verkehrsaufkommens.