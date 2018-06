Korn-Mastermind Jonathan Davis auf Solopfaden

Neues Korn-Album kommt

Für die nähere Zukunft hat Davis jedenfalls so einiges geplant. Auch ein zweites Soloalbum soll keinesfalls weitere zehn Jahre in Beschlag nehmen, sondern dürfte sogar schon recht bald realisiert werden. „Mein Label lässt mich tun und lassen, was ich will. Das nutze ich gut aus. Musik zu kreieren ist für mich noch immer wie Zauberei. Oft entsteht aus dem Nichts ein Song für die Ewigkeit, das ist einfach genial. Heute ist es mir am Wichtigsten, Vater zu sein und daheim an Musik zu basteln.“ Außerdem steht ja auch ein neues Studioalbum mit Korn vor der Tür, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte.