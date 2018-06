Polizist stürzt nach Explosion in Wohnung in Tiefe

Donnerstagabend war ein Wohnhaus in Marshallaan in Utrecht rund 35 Kilometer südlich von Amsterdam von einer heftigen Explosion - Ermittler arbeiten daran, die Ursache zu klären - erschüttert worden. Feuer breitete sich in dem Gebäude schnell aus, mehrere Wohnungen standen in Flammen. Ein Apartment brannte völlig aus.