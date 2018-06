Viel Italien-Flair: „Graz al dente“ ist eröffnet

Erinnerungen an Venedig...

Zwischen Prosecco und Prosciutto schwelgte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer - wie so viele Steirer - in Italien-Erinnerungen: „Meine Frau Marianne und ich fahren - wenn einmal Zeit ist - liebend gerne nach Venedig.“ Und zwar schon sehr lange. Als Beweis fiel der „Krone“ ein Bild aus „den Tagen kurz nach unserer Hochzeit“ in der Lagunenstadt in die Hände „Ansonsten sind wir gerne in Grado.“