Badegäste attackiert: Exil für aggressive Schwäne

Exil statt Tötung

Es war Gefahr in Verzug, Franz Steinegger, Bürgermeister in Grundlsee, musste eingreifen. Eigentlich wäre in einem solchen Fall sogar die Tötung der Tiere erlaubt, doch Steinegger fand eine andere Lösung: Er rief Alexander Groder, der mit seiner Frau eine Auffangstation für Wildtiere in Oberösterreich betreibt und auf derart schwierige Tierrettungen spezialisiert ist. Sie fingen die beiden Tiere ein und brachten sie in ihre Auffangstation. Von dort sollen sie in den nächsten Tagen nach Tirol zu einer speziellen Teichanlage transportiert werden.