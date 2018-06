Die Linzer Klangwolke als großer Traum vom Frieden

Brieftauben und App

Bei dieser Sparkassen-Klangwolke werden in 60 Minuten knapp 12 Kapitel abgespult. Man darf sich auf Helikopter, Schiffe, Videowalls, Wasserspiele, Brieftauben, Licht- und Soundeffekte sowie ein Feuerwerk und eine Mitmach-App für das Publikum freuen. Die Gesamtkosten für das Event liegen bei 600.000 Euro. Die Kinderklangwolke findet am 9. und die Klassische Klangwolke am 22. September statt.