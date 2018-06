Computerspiel hilft im Kampf gegen die Neophyten

Strategiespiel „Game of Clones“

Man will gemeinsam das Ausbreitungsverhalten der Pflanze unter verschiedenen Bedingungen räumlich modellieren und eine Computersimulation als Experimentierplattform zur Verfügung stellen. Die dabei gewonnenen Erfahrungen und erprobte unterschiedliche Bekämpfungsmaßnahmen werden in dem Strategiespiel „Games of Clones“ aufbereitet. Dem Spiel sind real existierende Flächen (Satellitenbilder) hinterlegt, so dass es später für konkrete Maßnahmenplanungen herangezogen werden kann.