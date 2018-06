Salzburg Schokolade baut den Süßwarenvertrieb aus

Salzburg Schokolade übernimmt 17 Mitarbeiter von Candyport. Weiters wird Salzburg Schokolade den Candyport Standort Hagenbrunn bei Wien weiter betreiben. Ziel von Salzburg Schokolade ist es, Synergieeffekte im Vertrieb und Marketing zu nutzen und die Marktposition in Österreich auszubauen. Die Produktlinien von Salzburg Schokolade wie Maria Theresia, Salzburg Confiserie aber auch Bobby und nordpol passen ausgezeichnet zum Marken-Produktsortiment, das Candyport vertreibt. „Mit Candyport haben wir die ideale Ergänzung zu unseren bestehenden Geschäftsfeldern gefunden, was eine gute Basis für weiteres Wachstum in Österreich ist“, so Dr. Philipp Harmer, Eigentümer von Salzburg Schokolade.