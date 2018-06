Saisonale Kochkurse im „Balance“-Hotel Pörtschach

Die einzelnen Kochkurse sind Themen untergeordnet, je nach dem, welche Lebensmittel gerade in Saison sind: Zum Muttertag gab’s einen Kurs für Väter und Kinder, bei dem Spargel im Fokus stand; Am 26. Juni lautet das Motto „Inspiration“; die Kochschüler sollen sich von regionalen Alpen-Adria-Produkten Anregungen holen. Im Juli liegt der Schwerpunkt auf mediterraner Sommerküche. Kärntner Tradition - also Kirchtagssuppe und Kasnudeln - ist im August an der Reihe.