Alexander Van der Bellen: „Der schönste Kontinent“

„Soziale Medien gefährden diese Freiheit“

Diese Freiheit sieht Van der Bellen bedroht, etwa durch „die sogenannten Algorithmen, die etwa bei Facebook bestimmen, welche Nachrichten wir wann zu sehen bekommen“. Vieles deute darauf hin, „dass diese Unternehmen durch ihre intransparenten Algorithmen alles fördern, was Kontroverse, was Aufregung, was Polarisierung erzeugt. Das Ausgleichende, Differenzierte, Sachliche wird ausgeblendet“, weil die Konzerne dadurch mehr Aufmerksamkeit erreichen und letztlich mehr Geld verdienen wollten.