Die Brücke wanderte Nachts 22,5 Meter

Zwei Jahre lang dauerten die Vorbereitungen für das Bauwerk. Jeder Schritt wurde penibel geplant, ein Zeitfenster festgelegt.

Am 5. März wurde die wichtige Straßenverbindung in Gnigl gesperrt - die „Krone“ berichtete. Seit dem läuft es wie am Schnürchen. Auch das befürchtete Verkehrschaos blieb aus.

„Da waren unsere großen Sorgen unbegründet“, sagt Unterkofler. Eine Koordination mit dem Land verhinderte weitere Baustellen für den Bauzeitraum in diesem Bereich. Unterkofler: „Viele Anrainer sind mit der derzeitige Situation sogar glücklich, weil der Verkehr bei ihnen weniger wurde.“ Belastungen kommen auf die Gnigler in den nächsten Tagen trotzdem zu. Denn für den Abriss der Träger wird auch in der Nacht gearbeitet. „Da muss natürlich mit Lärm gerechnet werden“, bestätigt die Baustadträtin, die von der neuen Brücke schwärmt: „Das ist ein sehr schönes Bauwerk, von denen wir nicht sehr viele haben.“