Deutsche: „Schluss mit den Pfiffen gegen Özil!“

Deutschland steigt heute auch in die WM ein. Um 17 Uhr trifft der amtierende Weltmeister in Moskau auf Mexiko. Zur Einstimmung hat sich krone.tv-Reporter Michael Fally ins Fan-Viertel in der Innenstadt begeben, um die Stimmung einzufangen, und dabei mit deutschen Fans über die Niederlage gegen Österreich, die Herren Özil und Gündogan sowie die Weltmeister-Ambitionen geplaudert (alles im Video oben).