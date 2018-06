Schlechtes Wetter? Das Rätsel der leeren Ränge

Diese Bilder haben den Bossen der FIFA überhaupt nicht gefallen: Viele, viele leere Ränge in Jekaterinburg bei Uruguay gegen Ägypten - obwohl die Partie offiziell fast ausverkauft war. Passt so gar nicht ins Bild des Weltfußball-Verbandes, der natürlich ein stimmungsvolles Fußballfest mit vollen Rängen und allerbester Stimmung präsentieren will.