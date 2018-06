Kreislauf des Leidens auf dem Grazer Schloßberg

Leidenschaft, Tod und Drama passen ideal in die wildromantischen Schloßberg-Kasematten: Mit Astor Piazzollas „María de Buenos Aires“ bestreitet die Grazer Oper dort ihr Saisonfinale. Dass das Ganze doch nicht richtig zünden will, liegt auch an der etwas behäbigen Regie Rainer Vierlingers.