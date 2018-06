Neue Kirchenglocke soll den Frieden einläuten

Glockenweihe am 23. September

Gegossen wird das 1400-Kilo-Teil in einer Glockengießerei in Passau: „Wir fahren mit einem Bus hin, um uns das anzuschauen“, so Lammer. Installiert wird sie dann am 23. September im Zuge des großen Pfarrfests: „Zuerst wird sie von Generalvikar Erich Linhardt geweiht, dann per Kran in den Kirchturm gehievt. Um 15 Uhr soll sie zum ersten Mal erklingen.“ Und den Klang des Friedens von Fohnsdorf aus in die Welt tragen.