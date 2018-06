Opern-Premiere am Schloßberg findet statt

Mit Astor Piazzolas Tango-Oper „María de Buenos Aires“ will die Grazer Oper seine Besucher in den kommenden Wochen auf der Schloßbergbühne Kasematten verzaubern. Doch fast wäre es dazu nicht gekommen: Denn die Premiere am heutigen Donnerstag und die Folgetermine wären fast ins Wasser gefallen. Oder genauer gesagt: der Sperre des Schloßbergs nach den heftigen Unwettern der vergangenen Tage zum Opfer gefallen.