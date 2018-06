Ein Fest für das Juwel

Noch älter als das Rezept sind aber die historischen Mauern der Salzburger Stiftskirche, die im Jahre 710 errichtet worden sind. Jetzt steht eine umfassende Generalsanierung an: „Die größte logistische und finanzielle Herausforderung in unserer Geschichte“, verkündete der Chef des Salzburger Benediktiner-Ordens in der Begrüßung im Klostergarten.